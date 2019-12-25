Мурашко: вакцина "Ковивак" показала свою эффективность и безопасность в ходе исследований

Минздрав подтвердил, что зарегистрировал препарат от Центра имени Чумакова.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина "Ковивак" показала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований. Об этом чиновник рассказал на правительственном совещании по обороту препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.

Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "Ковивак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник напомнил коллегам, что тестирование препарата Центра имени Чумакова также будет проводиться на пострегистрационном этапе. По данным премьер-министр РФ, к середине марта 2021 года Россия запустит в гражданские оборот первые 120 тысяч доз вакцины "КовиВак".