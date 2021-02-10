Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Глава Минздрава рассказал о продолжении обновлений в региональных поликлиниках.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о модернизации первичного звена. По данным чиновника, в текущем году обновление продолжилось, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время более 70 процентов учреждения работает по новой "бережливой" модели. Такие сведения спикер привел на правительственном совещании при участии президента Владимира Путина.

Хотел бы сказать о том, что мы делали в предыдущем году - в первую очередь, это было направлено на сельское здравоохранение. В эксплуатацию было введено в 2020, 2019 году 1396 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник напомнил, что Минздрав также закупил 985 мобильных комплексов для сельских медицинских учреждений. Кроме материально-технической базы правительство повышает эффективность работы поликлиник.

Мурашко прокомментировал публикацию The Lancet о вакцине "Спутник V".

Видео: kremlin.ru