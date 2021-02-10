Мурашко прокомментировал публикацию The Lancet о вакцине "Спутник V"

Ранее The Lancet опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний российской вакцины.

Михаил Мурашко прокомментировал публикацию в авторитетном медицинском журнале The Lancet о вакцине "Спутник V". Об этом российский министр здравоохранения сообщил на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина. В публикации издания размещены результаты третьего этапа клинических исследований препарата. Они подтвердили высокую эффективность воздействия вакцины на инфекцию COVID-19. По заявлению специалистов, "Спутник V" способен полностью защитить человека от тяжелого протекания заражения.

Хотел отметить, что недавно появилась публикация – это первые промежуточные данные об эффективности третьего этапа клинических исследований вакцины "Спутник", опубликованы они в уважаемом в научном мире медицинском журнале The Lancet Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко добавил, что после публикации научного издания о "Спутнике V" в мире увеличился уровень доверия к российской вакцине. Это также показало, что Россия проводит контроль качества согласно самым высоким стандартам.

Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса в регионах России.

Видео: kremlin.ru