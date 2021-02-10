Елена Байбарина рассказала об успехах в лечении орфанных заболеваний.

Минздрав: в РФ отмечается тенденция к росту количества взрослых с редкими заболеваниями. Об этом на круглом столе "Поддержка пациентов с редкими заболеваниями в России: итоги прошедшего года и планы на будущее" сообщила глава Департамента медицинской помощи детям Елена Байбарина.Специалист отметила, что говорит об орфанных диагнозах.

На 1 января, 16 527 человек в регистре по 17 орфанным заболеваниям. Из них детей - 7 874, а взрослых - 8 653. Вот буквально три года назад было преимущество в количестве у детей, взрослых было меньше. Потом это стало равным количеством. И сейчас взрослых стало больше Елена Байбарина, российский врач

Медик объяснила, что показатели говорят о том, что меньшее количество пациентов с орфанными заболеваниями погибает в младенчестве. Имеющаяся статистика отражает успехи российской отрасли здравоохранения в лечении орфанных заболеваний.

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Видео: YouTube / ФГБНУ МГНЦ