Также в списке сотрудники медицинских, образовательных, социальных организаций.

Минздрав включил людей старше 60 лет в приоритетную группу вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо пожилых россиян в приоритетной группе вакцинации от коронавируса находятся сотрудники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, люди, проживающие в организациях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями, а также проживающие в городах-миллионниках.

Ранее мы писали, что число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличат до 136. Северная столица заключила дополнительное соглашение с Министерством здравоохранения об открытии еще 28 пунктов. На данный момент в городе работают 97 пунктов на базе поликлиник и 11 – на базе частных медицинских организаций.

Фото: Минздрав РФ