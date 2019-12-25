Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличат до 136

На данный момент в Петербурге работают 108 пунктов.

Во вторник, 9 февраля, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашева сообщил, что в скором времени число пунктов вакцинации от коронавируса вырастет до 138. По его словам, Северная столица заключила дополнительное соглашение с Министерством здравоохранения об открытии еще 28 пунктов.

На данный момент в городе работают 97 пунктов на базе поликлиник и 11 – на базе частных медицинских организаций. Массовая вакцинация в Петербурге продолжается: прививку поставили более 117,5 тысяч человек, из которых 24,3 тысяч полностью закончили полный цикл вакцинации. Всего в город поступило 218,6 тысяч комплектов вакцины, в поликлиниках доступны 83,7 тысяч доз препарата.

Напомним, Беглов заявил о стабилизации эпидситуации в Петербурге.

Фото: Piter.TV