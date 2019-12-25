Беглов заявил о стабилизации эпидситуации в Петербурге

Город может перейти от временных и чрезвычайных мер по борьбе с КОВИД к постоянным и планомерным.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в городе и переходу от временных и чрезвычайных мер по борьбе с КОВИД к постоянным и планомерным.

По словам градоначальника, ежедневное число заболевших людей позволяет больницам, перепрофилированным для приема пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаться к плановой работе. Так уже сделали в Мариинской больнице, детской больнице имени Филатова и НИИ имени Поленова. В феврале будут перепрофилироваться федеральные медучреждения. В ковидных стационарах сегодня свободны более 40% коек.

За последние сутки в Петербурге выявили 1551 случай заражения коронавирусом, что сравнимо с показателями ноября (пик пришелся на декабрь, когда регистрировалось более 3700 случаев заражения в день). Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 346 366 петербуржцев, выздоровели 249 376 человек, умерли 10 122.

Ранее мы писали, что в торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса.

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