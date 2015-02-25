В торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса

Северная столица последует примеру Москвы.

В скором времени в одном из торговых центров Петербурга откроют мобильный пункт вакцинации. Такое решение принял губернатор Александр Беглов во время эфира на "Радио России".

Беглов отметил, что горожане проявляют интерес к прививочной кампании: на данный момент действуют 108 пунктов, в будущем их число увеличат до 120. Напомним, что прививку ставят бесплатно.

Смольный оценивает риски в пользу экспериментальной мобильной группы вакцинации в торговых центрах. В скором времени стартует пилотный проект. Власти в очередной раз напомнили о необходимости ношения СИЗ и соблюдения социальной дистанции.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом.

Фото: Piter.TV