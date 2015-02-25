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В торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса
Сегодня, 19:59
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smirenny

В торговых центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавируса

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Северная столица последует примеру Москвы.

В скором времени в одном из торговых центров Петербурга откроют мобильный пункт вакцинации. Такое решение принял губернатор Александр Беглов во время эфира на "Радио России". 

Беглов отметил, что горожане проявляют интерес к прививочной кампании: на данный момент действуют 108 пунктов, в будущем их число увеличат до 120. Напомним, что прививку ставят бесплатно. 

Смольный оценивает риски в пользу экспериментальной мобильной группы вакцинации в торговых центрах. В скором времени стартует пилотный проект. Власти в очередной раз напомнили о необходимости ношения СИЗ и соблюдения социальной дистанции. 

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, мобильная группа вакцинации
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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