Петербургский институт вакцин и сывороток начал производить вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Объекм производства может составить до 2 млн доз в месяц.

В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России запустили промышленное производство вакцины против коронавируса "Конвасэл". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц. Новый цех рекомбинантных препаратов был построен в рамках мероприятий "Года науки и технологий" в РФ в 2021 году.

Вакцина "Конвасэл" отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, практически являясь универсальной. По словам пресс-службы учреждения, препарат не аллергичен и хорошо переносится человеком. Предназначена для вакцинации людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Фото: ВКонтакте / СПбНИИВС ФМБА России