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В Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом
Сегодня, 14:56
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smirenny

В Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом

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В целом по России число заболевших коронавирусом падает.

За минувшие сутки в Петербурге было зафиксировано 1 551 новый случай заражения коронавируса, что превышает данные днем ранее – 1 175. Статистику приводит оперштаб по борьбе с вирусом. 

Число заболевших за неделю выросло практически на 400 пациентов. Что касается статистики в целом по стране, то число заболевших падает. Всего было выявлено 15 тысяч 916 новых случаев против 16 тысяч 48 накануне. Лидерами по ежедневному приросту остаются мегаполисы Москва и Петербург. 

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге подтвердили 41 случай смерти от COVID-19, а протестировали на коронавирус 12 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, суточное число заболевших
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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