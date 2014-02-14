В Петербурге зафиксировали скачок числа заболевших коронавирусом

В целом по России число заболевших коронавирусом падает.

За минувшие сутки в Петербурге было зафиксировано 1 551 новый случай заражения коронавируса, что превышает данные днем ранее – 1 175. Статистику приводит оперштаб по борьбе с вирусом.

Число заболевших за неделю выросло практически на 400 пациентов. Что касается статистики в целом по стране, то число заболевших падает. Всего было выявлено 15 тысяч 916 новых случаев против 16 тысяч 48 накануне. Лидерами по ежедневному приросту остаются мегаполисы Москва и Петербург.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге подтвердили 41 случай смерти от COVID-19, а протестировали на коронавирус 12 тысяч человек.

Фото: Piter.TV