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За сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 12 тысяч человек
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

За сутки в Петербурге протестировали на коронавирус 12 тысяч человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12003 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 2520 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

С 5 октября добровольцы выполнили 5001 заявку. Также волонтеры помогают врачам и медсестрам в поликлинике. Они звонят пациентам, чтобы узнать о состоянии здоровья при COVID-19, измеряют температуру на входе в поликлинику. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 32,66%. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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