Неделю назад это число составило 992 человека.

Число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 32,66%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

По данным на 7 февраля, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 1316 человек. Неделю назад, 31 января, это число составило 992 человека – рост показателя составил 32,66%.

Количество зарегистрированных в медорганизациях новых случаев COVID-19 в сравнении с прошлым воскресеньем увеличилось на 32,7%. Однако по сравнению со вчерашним днем обращений стало на 46,6% меньше. Снизилось количество активных больных, кроме того, госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями стало меньше почти на 30%. Увеличение вчера и сегодня числа регистрации новых случаев подтвержденного лабораторно COVID-19 не оказало существенного влияния на общий тренд по снижению распространения новой коронавирусной инфекции. При соблюдении противоэпидемического режима процесс снижения заболеваемости продолжится. С увеличением количества горожан, прошедших вакцинацию, снижение индикаторов эпидемического процесса будет ускоряться. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv