В России зарегистрировали детскую вакцину от коронавируса

Прививка делается внутримышечно в два этапа.

В России зарегистрировали детскую вакцину от ковида. Ее разработали сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она предназначена для детей от 6 до 11 лет. Информация об этом появилась на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Препарат Гам-КОВИД-Вак-Д зарегистрировал Минздрав. Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2.

Прививка делается внутримышечно в два этапа. Вторую вакцину ставят через три недели после введения первой.

Добавим, что у вакцины есть противопоказания. Так, ее нельзя делать людям, у которых проявляются тяжелые аллергические реакции. Кроме того, противопоказанием является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.

Ранее на Piter.tv: до 31 мая продлили ковидные ограничения в Петербурге.

Фото: Piter.tv