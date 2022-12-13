До 31 мая продлили ковидные ограничения в Петербурге

В постановление №121 внесли изменения только в части сроков.

В Смольном продлили действие ковидных ограничений до 31 мая. Соответствующее постановление 27 марта подписал губернатор Александр Беглов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В постановление №121 внесли изменения только в части сроков. Так, в городе сохраняется запрет на проведение и посещение публичных мероприятий без согласования. В общественных местах при этом рекомендовано носить маски.

Напомним, что в Петербурге COVID перевели в разряд сезонных заболеваний. Врачи назвали эпидемиологическую обстановку в Северной столице предсказуемой. Пандемия подошла к концу, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Теперь COVID-19 представляет такую же опасность, как грипп и ОРВИ. С 2020 года коронавирусом переболели 34 процента жителей города. Летальность не превысила двух процентов.

Ранее в детской больнице имени Филатова свернули 100 инфекционных коек. По данным Комздрава, на сегодняшний день для детей, больных коронавирусом и пневмониями, свободны 39,7% коек.

Фото: Piter.tv

