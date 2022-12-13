В Петербурге COVID перевели в разряд сезонных заболеваний

С 2020 года коронавирусом переболели 34 процента горожан.

В Петербурге коронавирус перевели в разряд сезонных заболеваний. Об этом сообщили в городской администрации.

Врачи назвали эпидемиологическую обстановку в Северной столице предсказуемой. Пандемия подошла к концу, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Теперь COVID-19 представляет такую же опасность, как грипп и ОРВИ. С 2020 года коронавирусом переболели 34 процента жителей города. Летальность не превысила двух процентов.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, каким стал "портрет" ковидного пациента.

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