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В Петербурге COVID перевели в разряд сезонных заболеваний
Сегодня, 21:14
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В Петербурге COVID перевели в разряд сезонных заболеваний

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С 2020 года коронавирусом переболели 34 процента горожан.

В Петербурге коронавирус перевели в разряд сезонных заболеваний. Об этом сообщили в городской администрации. 

Врачи назвали эпидемиологическую обстановку в Северной столице предсказуемой. Пандемия подошла к концу, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Теперь  COVID-19 представляет такую же опасность, как грипп и ОРВИ. С 2020 года коронавирусом переболели 34 процента жителей города. Летальность не превысила двух процентов. 

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, каким стал "портрет" ковидного пациента.

Фото: Pxhere

Теги: covid, здоровье, медицина, сезонные заболевания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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