Ленобласть и Белоруссия будут развивать центр протезирования и реабилитации

Стороны рассматривают возможность сотрудничества в области поставок материалов и комплектующих для протезирования.

Ленинградская область выразила желание сотрудничать с Республикой Беларусь в развитии местного Центра протезирования и реабилитации. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Александра Дрозденко и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в России Дмитрия Крутого.

Был поднят вопрос о возможности строительства производства инвалидных колясок и специализированного оборудования на базе ленинградского центра протезирования. Кроме того, стороны рассматривают возможность сотрудничества в области поставок материалов и комплектующих для протезирования.

Также были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства, агропромышленного комплекса, топливно-энергетического комплекса и других областях.

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Фото: Правительство Ленобласти