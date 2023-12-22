В Ленобласти отремонтировали почти 1 тыс. км дорог за пять лет

В 2023 году в нормативное состояние привели 52% региональных дорог – в эксплуатацию введено 210 км капитально отремонтированных трасс.

В Ленинградской области снизилось число аварий на дорогах и количество погибших в них. Как пишет spb.aif.ru, программа безопасности дорожного движения сыграла в этом важную роль.

В этом году дорожному комитету поручено уделить программе особое внимание. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул это в своём ежегодном отчёте перед законодательным собранием.

Дороги региона также улучшились: за последние 5 лет отремонтирована почти 1 тыс. км дорожного покрытия. В 2023 году в нормативное состояние привели 52% региональных дорог – в эксплуатацию введено 210 км капитально отремонтированных трасс. Также в минувшем году построены знаковые объекты.

Фото: Piter.TV