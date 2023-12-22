  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
День донора отметят в Музее железных дорог России
Сегодня, 10:15
65
mapero Добавить в Яндекс.Новости

День донора отметят в Музее железных дорог России

0 0

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь для тех, кому она  жизненно необходима. 

Петербуржцев приглашают на День донора в Музей железных дорог России. Благотворительную акцию проведут 23 апреля с 09:30 до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

В этот день железнодорожники и посетители музея могут стать донорами, выполнив почетную миссию. Пункт приёма крови будет находиться  рядом с инсталляцией "Виртуальный разрез тепловоза". 

Доноры будут награждены памятными сувенирами и сертификатами, по которым смогут бесплатно посетить музей. Кроме того, их угостят горячим чаем и сладостями.

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь для тех, кому она  жизненно необходима. 

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовала Неделя донорства крови.

Фото: Piter.tv

Теги: день донора, здоровье, медицина, музей железных дорог россии, помощь людям
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии