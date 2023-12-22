День донора отметят в Музее железных дорог России

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь для тех, кому она жизненно необходима.

Петербуржцев приглашают на День донора в Музей железных дорог России. Благотворительную акцию проведут 23 апреля с 09:30 до 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В этот день железнодорожники и посетители музея могут стать донорами, выполнив почетную миссию. Пункт приёма крови будет находиться рядом с инсталляцией "Виртуальный разрез тепловоза".

Доноры будут награждены памятными сувенирами и сертификатами, по которым смогут бесплатно посетить музей. Кроме того, их угостят горячим чаем и сладостями.

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь для тех, кому она жизненно необходима.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовала Неделя донорства крови.

Фото: Piter.tv