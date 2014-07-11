Минздрав разрешил исследования первого в России клеточного продукта

Ученые хотят заменить продуктом поврежденные ткани коленного сустава.

Минздрав России разрешил проведение клинического исследования первого в стране биомедицинского клеточного продукта. Отечественная разработка необходима для замены коленного хряща. Продукт может заменить собой поврежденную ткань сустава. Об этом журналистам сообщил глава здравоохранения Михаил Мурашко.

Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт заметил, что клеточный продукт позволит пациенту избежать травматичного эндопротезирования. Сейчас ученые подали заявку на его государственную регистрацию в соответствие с федеральными законами. Разрешение на испытания выдано на основе результатов первого этапа экспертизы, которую проводили представители Научного центра экспертизы средств медицинского применения.

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Фото: Минздрав России