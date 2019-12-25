Драма "Гражданин Кейн" 1941 года утратила наивысший рейтинг на Rotten Tomatoes

Причиной стал единственный отрицательный отзыв, опубликованный около 80 лет назад.

Знаменитая голливудская драма "Гражданин Кейн", премьера которой состоялась в 1941 году, впервые с момента выхода утратила наивысший рейтинг на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Причиной этому стал единственный отрицательный отзыв, опубликованный около 80 лет назад одной газетой. Автором комментария стал человек, подписавшийся как Мэй Тайни. Он назвал фильм "достаточно странным, чтобы стать музейным экспонатом". "Он приносит в жертву эксцентричности развлекательную составляющую", - отметил Мэй Тайни.

В шикарном поместье умирает газетный магнат Чарльз Фостер Кейн. Перед смертью он произносит всего одно слово: "Роузбад". Смерть Кейна вызывает бурную реакцию в обществе. Группа журналистов хочет узнать, кем же он был на самом деле, что он пережил за свою жизнь. И что все-таки значит "Роузбад"?

Ранее мы писали, что рейтинги церемонии вручения "Оскара" резко упали из-за пандемии.

Фото: kinopoisk.ru