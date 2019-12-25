Рейтинги церемонии вручения "Оскара" резко упали из-за пандемии

Церемонию посмотрели всего 9,8 млн человек, что стало самым низким показателем за всю истории премии.

В этом году из-за пандемии коронавируса церемонию вручения премии "Оскар" посмотрело рекордно низкое количество человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Число телезрителей на американском телеканале ABC, который транслировал церемонию, составило всего 9,8 млн человек. Это стало самым низким показателем за всю истории премии. Ранее антирекорд принадлежал прошлому году, когда "Оскар" смотрели 23,6 млн человек. Нынешний показатель ниже прошлогоднего на 58%. К слову, 7 лет назад за вручением золотых статуэток следили более 40 млн телезрителей.

Примечательно, что в этом году до рекордной отметки упало число человек, посмотревших церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми". На канале CBS ее смотрели лишь 8,8 млн.

Ранее мы писали, что картина "Земля кочевников" получила "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Фото: oscars.org