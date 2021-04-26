Картина "Земля кочевников" получила "Оскар" в категории "Лучший фильм"

Церемония награждения прошла 25 апреля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

25 апреля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии "Оскар". Золотую статуэтку в категории "Лучший фильм" получила картина "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао.

Сюжет повествует о 60-летней женщине Ферн, которая после закрытия завода по производству гипсокартона осталась без работы и средств к существованию. Погрузив свой небольшой багаж в фургон, Ферн становится кочевником и начинает путешествовать из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Главную роль в фильме исполнила Фрэнсис Макдорманд. Актриса получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль". Эта золотая статуэтка стала для нее третей.

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Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia