Дакота Джонсон сыграет в экранизации романа Джейн Остин "Доводы рассудка"

Картину снимают специально для Netflix.

Американская актриса Дакота Джонсон, наиболее известная по роли Анастейши Стил в серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", сыграет главную роль в новом проекте Netflix. Она примет участие в съемках экранизации романа Джейн Остин "Доводы рассудка". Об этом сообщает издание Variety.

"Доводы рассудка" – это последний роман Джейн Остин, который был опубликован в 1818 году после смерти писательницы. Главной героине Энн Элиотт 27 лет. Она не замужем и у нее нет детей. Семья Энн находится на грани банкротства. 8 лет назад девушка отвергла предложение мужчины, но судьба сводит их вновь.

Роман уже экранизировали – в 2007 году вышел фильм с Салли Хокинс в главной роли. На данный момент над экранизацией книги также работает киностудия Searchlight Pictures. Исполнительницей главной роли стала звезда сериала "Наследники" Сара Снук.

Когда состоится премьера картины на Netlix, пока не объявлено.

Ранее мы писали, что Хилари Дафф сыграет в сиквеле сериала "Как я встретил вашу маму".

Фото: Instagram / dakota.johnson._