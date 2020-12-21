Хилари Дафф сыграет в сиквеле сериала "Как я встретил вашу маму"

Продолжение получит 10 серий.

Стриминговый сервис Hulu заказал 10-серийное продолжение сериала "Как я встретил вашу маму". Главную роль в сиквеле сыграет актриса Хилари Дафф. Об этом сообщает CNN.

Сериал будет называться "Как я встретила твоего папу". В центре сюжета девушка по имени Софи, которая рассказывает своему сыну историю знакомства с его отцом. Действие разворачивается в 2021 году вокруг самой Софи и ее друзей.

Пока не сообщается, как сиквел будет связан с оригинальным шоу, и появятся ли в нем уже знакомые зрителям герои.

Американский ситком "Как я встретил вашу маму" выходил на канале CBS с 2005 по 2014 гг. Действие разворачивается в 2030 году. Сюжет строится на том, что главный герой рассказывает своим детям-подросткам о своей молодости. Главные роли исполнили Джош Рэднор, Нил Патрик Харрис, Коби Смалдерс и др.

Ранее мы писали, что сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории.

Фото: Instagram / hilaryduff