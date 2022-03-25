Вышел новый трейлер "Моаны 2"

Премьера запланирована на 27 ноября 2024 года.

В рамках официальной выставки D23 компания Disney опубликовала в социальных сетях свежий тизер мультфильма "Моана 2" (Moana 2). Официальный релиз проекта запланирован на 27 ноября текущего года. Действие будет происходить спустя три года после событий первого фильма. Известно, что у Моаны появится младшая сестра. По сюжету картины главная героиня отправляется в новое приключение, чтобы найти людей океана. Она должна вместе с полубогом Мауи разрушить проклятие и объединить свой народ. Для этого девушка создает карту местности и ищет острова.

Ранее инсайдеры написали о том, что за проект отвечает базирующаяся в Канаде новая студия. Изначально мультфильм мультсериалом для для стримингового сервиса Disney Plus, однако руководство компании и ее глава Боб Айгер приказали в авральном режиме переработать его в полнометражную ленту. Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон повторят свои роли.

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Фото и видео: YouTube / The Rock