Тизер-трейлер "Моаны 2" побил рекорд и собрал 178 млн просмотров за 24 часа

Сиквел выйдет на широкие экраны 27 ноября.

Тизер-трейлер мультфильма "Моана 2" (Moana 2) установил новый рекорд, собрав 178 миллионов просмотров в социальных сетях за первые сутки. Видеозапись доступна на всех онлайн-платформах. Такой результат превзошёл достижения таких популярных мультфильмов, как "Головоломка 2" (157 миллионов просмотров), "Холодное сердце 2" (116 миллиона просмотров) и "Суперсемейка 2" (113 миллионов просмотров). Сиквел "Моаны" расскажет зрителям о новых приключениях принцессы и полубога Мауи, которые происходят за пределами берегов родного острова Мотунуи. Озвучкой героев снова занялись актеры Аулия Кравальо (Моана) и Дуэйн Джонсон (бог Мауи).

Напомним, что первая часть истории вышла в свет 2016 году. Она собрала в мировом прокате более 643 миллионов американских долларов. Премьера сиквела запланирована на 27 ноября 2024 года. Авторы проекта пояснили, что сейчас в разработке находится лайв-экшн адаптация "Моаны", в которой одну из ролей исполнит актер Дуэйн Джонсон. Композитором для новой адаптации стал Лин-Мануэль Миранда. Выход фильма запланирован на 10 июля 2026 года.

Прошла расширенная демонстрация ремейка Silent Hill 2.

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios