Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории

Производство первого сезона обойдется в 465 млн долларов.

Производство первого сезона сериала "Властелин колец" обойдется кинокомпании Amazon Studios в 465 млн долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По словам министра экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарта Нэша, "Властелин колец" станет самым дорогим сериалом в истории. Для сравнения, один сезон "Игры престолов" стоил HBO около 100 млн долларов.

"Это фантастика, это действительно так… Это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных", - отметил Нэш.

Amazon Studios планирует выпустить пять сезонов сериала по "Властелину колец". Изначально на производство всего сериала хотели потратить 500 млн долларов. Возможно, в дальнейшем также снимут спин-офф сериала.

Первый сезон сериала может выйти уже в 2021 году. Действие будет разворачиваться за тысячу лет до событий, описанных в трилогиях "Хоббит" и "Властелин колец". В первых сериях пойдет рассказ о времени в Средиземье, которое Джон Толкин назвал "Второй эпохой". В центре внимания будут как знакомые зрителям персонажи, так и новые.

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Фото: кадр из фильма "Властелин колец"