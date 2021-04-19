"Чернобыль" Данилы Козловского возглавил российский прокат в выходные

С 15 по 18 апреля фильм собрал 166,8 млн рублей.

Фильм "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского стал лидером российского проката в минувшие выходные. В период с 15 по 18 апреля он собрал 166,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Картина вышла в прокат 15 апреля. Это история о молодом пожарном Алексее Карпушине, который работает на атомной электростанции в Припяти. После взрыва он вместе с еще двумя добровольцами (инженером и водолазом) спускается под ядерный реактор, где находится резервуар с водой. Герои в абсолютной темноте должны найти задвижки и выпустить воду, чтобы предотвратить еще один взрыв.

Главную роль исполнил Данила Козловский. Кроме него в фильме сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Равшана Куркова и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам занял зарубежный боевик "Мортал Комбат", который заработал 153,6 млн рублей за выходные.

На третьей строчке оказался "Властелин колец: Братство кольца", вернувшийся на большие экраны 15 апреля. За четыре дня он собрал 49,1 млн рублей. Премьера этого фильма состоялась в 2001 году. Картина получила рекордные 13 номинаций на премию "Оскар" и удостоилась четырех статуэток.

Ранее Данила Козловский сравнил свой фильм с "Чернобылем" HBO.

Видео: YouTube / Central Partnership