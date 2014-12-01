"Это абсолютно два разных произведения": Данила Козловский сравнил свой фильм с "Чернобылем" HBO

В разговоре с Piter.TV актер и режиссер отметил, что американская версия – это попытка исторической реконструкции событий. Его фильм – это история про очень конкретных людей и конкретные судьбы.

Российский актер и режиссер Данила Козловский в беседе с Piter.TV рассказал, чем отличается его фильм об аварии на Чернобыльской АЭС от мини-сериала HBO. По его мнению, это два абсолютно разных произведения, отличающихся не только по формату, но и сюжету.

Я думаю, что это должен решать зритель, который смотрел от HBO и посмотрит наш фильм. Но от себя могу сказать, что это абсолютно два разных произведения. Это не исполнение одной и той же песни с разными аранжировками, это все-таки два разных самостоятельных произведения, не говоря о том, что сделаны они в двух принципиально разных форматах. Фильм HBO – это не фильм, это скорее мини-сериал, состоящий из пяти серий. У нас же это полнометражное художественное кино, которое идет два часа. Если "Чернобыль" от HBO – это некая попытка исторической реконструкции, которая сделана очень масштабно и талантливо большими кинематографистами, то у нас – это история про очень конкретных людей, про очень конкретные судьбы, про пронзительную историю взаимоотношений главных героев, любви в жизни, в которую врезается одна из самых крупных техногенных катастроф. Данила Козловский

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского выйдет в прокат 15 апреля. Актер сыграл пожарного на атомной электростанции Алексея Карпушина. После взрыва он вместе с еще двумя добровольцами (инженером и водолазом) спускается под ядерный реактор, где находится резервуар с водой. Герои в абсолютной темноте должны найти задвижки и выпустить воду, чтобы предотвратить еще один взрыв.

Кроме Данилы Козловского в "Чернобыле" сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Равшана Куркова и другие актеры. Ранее Piter.TV выпустил сюжет с премьерного показа фильма в Петербурге.

Видео: Piter.TV