Данила Козловский представил в Петербурге фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Премьерный показ состоялся в киноцентре "Родина" 9 апреля.

Российский актер и режиссер Данила Козловский представил в Петербурге фильм "Чернобыль". Это драматичный рассказ о людях, чья судьба радикально изменилась на фоне страшных событий 1986 года.

В самом начале фильма мы даем титр, что фильм вдохновлен реальными событиями, которые произошли в 1986 году, но судьбы персонажей и их истории являются вымышленными. В этом смысле мы сразу же даем понять зрителям, что мы не историческая реконструкция, мы все-таки художественное кино. Но еще раз повторюсь, все, что происходит в фильме, это вдохновлено реальными событиями, реальными судьбами. Данила Козловский, режиссер и исполнитель главной роли в фильме "Чернобыль"

Актер сыграл в фильме пожарного на атомной электростанции Алексея Карпушина. После взрыва он вместе с еще двумя добровольцами спускается под ядерный реактор, где находится резервуар с водой. Герои в абсолютной темноте должны найти задвижки и выпустить воду, чтобы предотвратить еще один взрыв.

История Чернобыля, это, как всегда, любая подобная история связана с человеческим мужеством, с тем, что люди далеко не герои, более того никак не планировавшие стать героями, и для этого никак не созданные, не рожденные, вдруг оказываются в ситуации, когда нужно собственным поведением, телом, здоровьем жертвовать просто в силу сложившихся обстоятельств. Александр Роднянский, продюсер фильма "Чернобыль"

Авторам фильма удалось совершить невозможное: значительная часть съемок прошла на территории Курской АЭС. События трагедии воссоздали на пятом энергоблоке, который после катастрофы в Чернобыле так и не достроили.

Спасибо нашим коллегам из "Росатома", что они в нас поверили и впустили нас туда. Без них, я думаю, мы вряд ли смогли бы найти что-то подобное, не говоря о том, что строить это безумно дорого, и все равно не получилось бы так подлинно и так по-настоящему. Данила Козловский, режиссер и исполнитель главной роли в фильме "Чернобыль"

Кроме Данилы Козловского в "Чернобыле" сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Равшана Куркова и другие актеры. Фильм выйдет в широкий прокат 15 апреля.

Видео: Piter.TV, YouTube / Central Partnership