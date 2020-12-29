Сериал "Властелин колец" расскажет о Второй эпохе Средиземья

Первый сезон сериала "Властелин колец" от Amazon может выйти уже в 2021 году. Стало известно, о чем пойдет речь в первых сериях.
В первых эпизодах пойдет рассказ о времени в Средиземье, которое Джон Толкин назвал "Второй эпохой" — за тысячу лет до событий, описанных в трилогиях "Хоббит" и "Властелин колец".
Все начинается в спокойное время, в центре внимания как знакомые, так и новые персонажи. Этой команде придется противостоять злу, пришедшему в Средиземье.
Съемки сериала проходили в Австралии и Новой Зеландии. В конце декабря 2020 года в Новой Зеландии завершились съемки сериала по "Властелину колец".
Фото: фильм "Властелин колец"
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