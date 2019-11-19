В Новой Зеландии завершились съемки сериала по "Властелину колец"

Режиссер опубликовал последний кадр из Новой Зеландии.

В Новой Зеландии завершились съемки сериала Властелин колец по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщило издание The Independent.

Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило. Хуан Антонио Байона, режиссер сериала

Режиссер написал, что туда приезжаешь человеком, а уезжаешь уже Хоббитом. Съемки в этом году пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Процесс снова запустили только в сентябре.

Фото: Instagram/ @filmbayona; скриншот из фильма "Властелин колец"