В Новой Зеландии завершились съемки сериала по "Властелину колец"

В Новой Зеландии завершились съемки сериала Властелин колец по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщило издание The Independent.
Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило.
Хуан Антонио Байона, режиссер сериала
Режиссер написал, что туда приезжаешь человеком, а уезжаешь уже Хоббитом. Съемки в этом году пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Процесс снова запустили только в сентябре.
Фото: Instagram/ @filmbayona; скриншот из фильма "Властелин колец"
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