Опубликован трейлер первого спецвыпуска "Эйфории"

Премьера нового эпизода состоится 6 декабря 2020 года.

В сети появился первый трейлер специального эпизода сериала "Эйфория". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Известно, что специальный эпизод получил название "Ру" в честь главной героини. По данным инсайдеров, в серии покажут как девушка справляет Рождество.

Первый специальный эпизод будет опубликован на HBO 6 декабря. При этом в России первая серия выйдет 7 декабря на "Амедиатеке".

Ранее мы сообщали о том, что создатели сериала "Мандалорец" раскрыли настоящее имя Малыша Йоды.

Видео:HBO/YT