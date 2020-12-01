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Опубликован трейлер первого спецвыпуска "Эйфории"

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Премьера нового эпизода состоится 6 декабря 2020 года.

В сети появился первый трейлер специального эпизода сериала "Эйфория". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO. 

Известно, что специальный эпизод получил название "Ру" в честь главной героини. По данным инсайдеров, в серии покажут как девушка справляет Рождество.

Первый специальный эпизод будет опубликован на HBO 6 декабря. При этом в России первая серия выйдет 7 декабря на "Амедиатеке".

Ранее мы сообщали о том, что создатели сериала "Мандалорец" раскрыли настоящее имя Малыша Йоды.

Видео:HBO/YT

Теги: hbo, сериал эйфория
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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