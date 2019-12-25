Создатели сериала "Мандалорец" раскрыли настоящее имя Малыша Йоды

Второй сезон сериала "Мандалорец" вышел 30 октября.

В одной из серий второго сезона серила "Мандалорец" назвали настоящее время малыша Йоды. Его с помощью телепатии удаётся узнать воину Асоке Тано.

Как оказалось, малыша зовут Горгу. Это первое упоминание его имени во вселенной "Звездных войн".

По сюжету нового сезона малыша Йоду необходимо вернуть на родную планету. Главным героям предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В общей сложности запланирован выпуск восьми серий, хронометраж которых увеличат по сравнению с первым сезоном. Кроме того, на съемочной площадке успел побывать создатель киновселенной Джордж Лукас.

Ранее мы сообщали о том, что "Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях.

Фото: кадр из сериала