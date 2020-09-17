"Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях

На втором месте с четырьмя статуэтками оказался сериал "Хранители".

В преддверии основной церемонии вручения премии "Эмми", которая состоится 20 сентября, американская телеакадемия начала вручать награды за технические достижения. Так, сериал "Мандалорец" получил сразу пять статуэток. Об этом сообщает TVline.

Сериал наградили за лучшую работу художника, сведение звука, звуковой монтаж, спецэффекты и операторскую работу. Всего "Мандалорец" представлен в 15 номинациях, 8 из которых вручили накануне.

Одинокий мандалорец-наемник живет на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов теперь вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

На втором месте с четырьмя статуэтками оказался сериал "Хранители". Проект получил награду за монтаж, сведение звука, костюмы в фэнтези/фантастике и операторскую работу. Всего "Хранители" представлены в 26 номинациях.

Сериал "Хранители" Дэймона Линделофа основан на одноименной серии супергеройских комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативном мире и рассказывает о расовой войне в США.

Ранее мы писали, что лучший сериал 2020 года выбрала Ассоциация телевизионных критиков.

Видео: Twitter / The Mandalorian