Лучший сериал 2020 года назвала Ассоциация телевизионных критиков

В четырех категориях победителем оказался проект "Хранители" (HBO).

Ассоциация телевизионных критиков США назвала лауреатов ежегодной премии. Сразу в четырех номинациях победу одержал проект "Хранители" (HBO). Об этом сообщает Deadline.

"Хранителей" признали лучшим сериалом года. Также проект победил в номинациях "Выдающийся телефильм или минисериал", "Выдающийся новый сериал". Сыгравшая в "Хранителях" Реджина Кинг получила награду за "Личные достижения в драме".

Сериал "Хранители" Дэймона Линделофа основан на одноименной серии супергеройских комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Действие разворачивается в альтернативном мире и рассказывает о расовой войне в США.

В категории "Выдающийся драматический сериал" победителем признали "Наследников" (HBO). "Шиттс Крик" (Pop TV) стал "Выдающимся комедийным сериалом". Сыгравшая в нем Кэтрин О"Хара удостоилась премии за "Личные достижения в комедии".

Ежегодная премия Ассоциации телекритиков США за выдающиеся достижения на телевидении вручается с 1984 года.

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