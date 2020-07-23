Он сделал снимок на iPhone 6 из окна поезда в январе 2020 года.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что петербургский фотограф получил международную премию за снимок на iPhone. Об этом сообщается на Instagram-страничке ippawards.

Снимок сделал уроженец Белоруссии Артём Барышев, который живет в настоящий момент в Петербурге. Он сфотографировал рабочего, который рисует краской полосы на заборе. Барышев отметил, что фото сделано на iPhone 6 из окна поезда в январе 2020 года.

Напомним, что премия IPPAWARDS вручается с 2007 года, когда и был выпущен первый смартфон iPhone.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открылся сад современного искусства Benua Art Garden.

Фото и видео:ippawards/instagram