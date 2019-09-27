В Петербурге открылся сад современного искусства Benua Art Garden

В саду появились необычные скульптуры.

В среду, 22 июля, стало известно, что на Тихорецком проспекте открылся сад современного искусства Benua Art Garden.

В саду можно посмотреть на фигуры, которые отобрали в результате открытого конкурса, который прошел в июне. Всего скульптур и инсталляций 9. В пространстве будет работать лекторий, где слушатели могут познакомиться с галеристами и художниками. Цель создателей – превратить общественное пространство "Бенуа 1890" в культурный центр Калининского района, чтобы петербуржцы больше не думали, что за культурным отдыхом надо ехать в центр.

На грядущих выходных в саду пройдет мероприятие, в рамках которого проведут экскурсии для детей и взрослых. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте "Бенуа 1890". Количество участников ограничено.

Ранее мы писали, что в магазине "Зенита" на Невском выставили Кубок чемпионов России.

Фото: vk.com/benua1890