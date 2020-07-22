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В магазине "Зенита" на Невском выставили Кубок чемпионов России

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Петербургский клуб завоевал его в чемпионате РПЛ.

На Невском проспекте началась выставка Кубка чемпионов России по футболу. Трофей выставили в официальном магазине сине-бело-голубых. 

Сфотографироваться с кубком может любой желающий, однако для этого нужно будет соблюдать некоторые правила. В магазин пускают посетителей только в масках и перчатках. По всей видимости, фотографироваться придется тоже в средствах индивидуальной защиты. Их можно приобрести на месте. Также нужно соблюдать социальную дистанцию.

На данный момент у магазина нет очереди, однако, скорее всего, они образуются в дальнейшем. Для этого у входа выставили специальное ограждение. Кубок находится под защитным стеклом, также за ним пристально следят сотрудники фирменного магазина.

Трофей был представлен в новом дизайне в феврале 2020-го года.

Напомним, что "Зенит" досрочно выиграл звание чемпионов РПЛ сезона-2019/20. Кубок чемпиону России вручили после матча с "Сочи" 8-го июля.

Видео и фото: Piter.TV 

Теги: зенит, кубок чемпионов россии, рпл, трофей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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