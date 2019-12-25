"Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1

Клубу вручили кубок чемпионов России.

Петербургский клуб "Зенит" обыграл "Сочи" в матче, который ничего не значил для команды Северной столицы.

Матч 27-го тура чемпионата РПЛ закончился в среду, 8 июля, на "Газпром Арене" со счетом 2:1.

Первый и крайний гол в ворота петербуржцев забил Антон Заболотный с паса Александра Кокорина на пятой минуте, на шестой минуте Заболотный получил желтую карточку. В ворота соперника мячи забили Малком с паса Артема Дзюбы на 33 минуте и Сердар Азмун с паса Юрия Жиркова на 76 минуте.

Напомним, что сине-бело-голубые ранее досрочно выиграли звание чемпионов РПЛ сезона-2019/20.

Ранее мы писали, что "Зенит" в Петербурге примет "Сочи".

Фото: Piter.TV