  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1
Сегодня, 20:15
37
smirenny

"Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1

0 0

Клубу вручили кубок чемпионов России.

Петербургский клуб "Зенит" обыграл "Сочи" в матче, который ничего не значил для команды Северной столицы. 

Матч 27-го тура чемпионата РПЛ закончился в среду, 8 июля, на "Газпром Арене" со счетом 2:1.

Первый и крайний гол в ворота петербуржцев забил Антон Заболотный с паса Александра Кокорина на пятой минуте, на шестой минуте Заболотный получил желтую карточку. В ворота соперника мячи забили Малком с паса Артема Дзюбы на 33 минуте и Сердар Азмун с паса Юрия Жиркова на 76 минуте. 

Напомним, что сине-бело-голубые ранее досрочно выиграли звание чемпионов РПЛ сезона-2019/20.

Ранее мы писали, что "Зенит" в Петербурге примет "Сочи".

Фото: Piter.TV

Теги: зенит, зенит чемпион, рпл-2020, фк зенит, фк сочи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии