"Зенит" в Петербурге примет "Сочи"

Игра состоится сегодня на "Газпром Арене" в 18:00.

Сегодня, 8 июля, "Зенит" в ранге чемпионов России по футболу примет ФК "Сочи" на стадионе "Газпром Арена". Встреча команд пройдет в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и начнется в 18:00.

По окончании матча состоится главное событие нынешнего сезона - награждение шестикратных чемпионов страны. "Зенит" станет первым обладателем нового трофея РПЛ, над которым работали студия Артемия Лебедева и художественно-производственная студия Art4You. Он был представлен 26 февраля 2020 года.

"Сочи" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Команда Владимира Федотова выиграла всего один из четырех матчей после возобновления чемпионата, прерванного в марте из-за эпидемии коронавируса. Ей необходимо побеждать в Петербурге, чтобы обезопасить себя от зоны вылета (15-16 места).

За неделю до матча в СМИ были разговоры о том, сыграет ли против сине-бело-голубых Александр Кокорин. 17 февраля форвард "Зенита" перешел на правах аренды в "Сочи" до конца нынешнего сезона РПЛ. По информации "Спорт-Экспресс", за участие Кокорина в сегодняшнем матче сочинский клуб должен заплатить чемпионам России 25 млн рублей. Вчера издание сообщило, что форвард отправился в Петербург вместе с командой и, скорее всего, выйдет на поле. Напомним, Кокорин провел за клуб восемь матчей и забил семь голов.

Матч между "Зенитом" и "Сочи" обслужит бригада судей во главе с Евгением Турбиным. Ему будут помогать ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов. Резервным арбитром назначен Артур Федоров. За VAR отвечает Виталий Мешков.

Согласно регламенту РПЛ, на оставшиеся игры нынешнего сезона клубы могут заполнять трибуны на 10% от общей вместимости стадиона. Вчера стало известно, что фанатскому Виражу будут предоставлены дополнительные 1500 мест на втором ярусе "Газпром Арены". Также игру против "Сочи" смогут посетить те, что был на Вираже на матче с "Крыльями Советов".

Напомним, 5 июля "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых. Дубль Сердара Азмуна и два гола от Артема Дзюбы и Алексея Сутормина досрочно сделали "Зенит" чемпионом страны. Кроме того, подопечные Сергея Семака установили рекорд РПЛ, заработав 62 очка за 26 туров.

Ранее стало известно, что болельщиков "Зенита" попросили не использовать пиротехнику на матче с "Сочи".

Фото: premierliga.ru, pfssochi.ru