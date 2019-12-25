"Зенит" обыграл "Краснодар" в матче РПЛ и стал чемпионом

Игра завершилась со счетом 2:4 в пользу петербуржцев.

Завершился матч 26-го тура российского футбольного чемпионата между "Краснодаром" и "Зенитом". Встреча закончилась со счетом 2:4 в пользу петербургского клуба.

Первый тайм встречи был насыщен событиями. На пятой минуте быстрый гол в составе гостей забил Сердар Азмун, потом счет сравнял Даниил Уткин. На перерыв "Зенит" ушел победителем – в дополнительное время с пенальти забил гол Артем Дзюба.

Начало второго тайма стартовало с гола "Краснодара" – на 50-й минуте второй гол забил Уткин. Спустя две минуты Азмун вывел "Зенит" вперед, а комфортную разницу в счете обеспечил Алексей Сутормин, который забил гол на 71-й минуте.

Победа обеспечила "Зениту" чемпионский титул за четыре тура до конца чемпионата. Победа стала второй подряд. Следующую игру "сине-бело-голубые" готовятся провести в Петербурге, куда пожалует футбольный клуб "Сочи".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"