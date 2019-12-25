"Зенит" выигрывает в первом тайме матча с "Краснодаром"

Во встрече уже дважды судьи указывали на 11-метровую отметку.

Завершен первый тайм матча 26-го тура российского футбольного чемпионата между "Краснодаром" и "Зенитом". Счет на табло – 1:2.

Второй гол в составе "Зенита" на 46-й минуте забил Артем Дзюба с пенальти, назначенным после игры рукой. За несколько минут до этого 11-метровый удар был назначен уже в ворота голкипера петербуржцев Андрея Лунева. После сноса в штрафной Берга к отметке подошел Вандерсон, но вратарь дважды отбил его удары. Это произошло на 41-й минуте.

Первый гол в составе "сине-бело-голубых" забил Сердар Азмун, Даниил Уткин сравнял счет. Команды ушли на перерыв.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"