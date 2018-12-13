"Осталось четыре шага". Победу "Зенита" в РПЛ отметили в соцсетях

На своих страницах команду поздравили не только бывшие игроки клуба, но и тренеры соперников по чемпионату.

Как и предсказывал Piter.TV, в числе майских праздников в Петербурге – пополнение. Даже боевая ничья в Грозном не помешала "Зениту" впервые с 2015 года досрочно выиграть чемпионат России по футболу. На 55-й минуте в составе "Ахмата" отличился Исмаэл, а сине-бело-голубые смогли забить ответный мяч на 87-й минуте усилиями Себастьяна Дриусси, ударившего по воротам после отскока от головы Антона Заболотного.

Приближению триумфа "помог" матч в Туле, где московский "Локомотив" лишился ведущих игроков из-за травм и проиграл "Арсеналу" со счетом 2:0.

Победу "сине-бело-голубых" широко обсуждают в соцсетях. Не последнюю роль в этом сыграли клубные аккаунты. Список поздравляющих пополняется каждую минуту. На страницах "Зенита" отметили, что в честь выигрыша в "городе чемпионов" зажглись Ростральные колонны, а также изменились подсветка "Газпром Арены" и "Лахта Центра". Как нельзя кстати подошел комментарий главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бердыева, размещенный в Twitter-аккаунте казанского клуба.

"Я уже в начале чемпионата говорил, что "Зенит" будет чемпионом с отрывом", – заявил специалист.

К поздравлениям присоединились бывшие игроки клуба и публичные личности, болеющие за "сине-бело-голубых". В частности, Александр Кержаков в своем Instagram-профиле обратил внимание, что для того, чтобы клуб получил вторую "звездочку" над эмблемой за 10-кратное чемпионство в России, осталось совсем немного.

"Осталось четыре шага! Всех с победой! И вместе все! К той звезде! Мы пойдём за Питер! Зенит-чемпион!!!!!!!!", – написал экс-форвард "Зенита".

"В этом месяце исполнится 20 лет, как я увлекаюсь футболом и горячо поддерживаю команду из моего родного города. Сегодня в пятый раз за этот период ленинградский Зенит стал чемпионом. Спасибо, львята", – отметил в своем Twitter-аккаунте рэпер Гарри Топор.

"Ура!!!! Зенит досрочно стал Чемпионом России по футболу!!! Браво, @zenit_spb !!! Поздравляю болельщиков, команду, руководство, сотрудников клуба! #ЗенитЧемпион", – добавил депутат Госдумы, петербуржец Николай Валуев.

В комментарии к Instagram-записям Артема Дзюбы, пропустившего игру из-за травмы, пришли бывшие игроки "Зенита", Леандро Паредес и Доменико Кришито.

"Даааааааа!Этот день наконец-то настал!!! Всех с Чемпионством!!!!", – написал форвард.

Не прошли мимо и другие известные экс-"зенитовцы". Так, экс-капитан петербуржцев Владислав Радимов в своем Instagram-аккаунте вспомнил о первом чемпионстве "сине-бело-голубых" в российской истории в 2007 году. В комментариях к записи появился Вячеслав Малафеев.

"С чемпионством, легенда", – отметил бывший вратарь.

Победа "Зенита" стала историческим событием не только со спортивной точки зрения, но и с точки зрения статистики. Выяснилось, что главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак впервые выиграл чемпионат России по футболу как игрок и тренер. Форвард Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, также попал в список игроков, заслуживших золотые медали.

Чемпионский кубок появится в Северной столице 12 мая на матче против московского ЦСКА. Кроме того, согласно правилам Российской Премьер-Лиги, шестикратные чемпионы России и СССР получат трофей на постоянное хранение. Фанаты начали праздновать победу уже сейчас, встречая игроков у аэропорта "Пулково-2".

Фото, видео: twitter.com/zenit_spb