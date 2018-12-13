Артем Дзюба впервые стал чемпионом России

За победой своей команды игрок наблюдал с экрана телевизора.

Нападающий петербургского "Зенита" Армтем Дзюба выпустил в своем Instagram ролик, на котором игрок вместе с друзьями радуется победе клуба в чемпионате России. После ничьей с грозненским "Ахматом" клуб стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива". Сам Дзюба участие в матче не примал из-за проблем с бедром. Отметим, что капитан сборной Росии впервые стал чемпионом Премьер-Лиги.

После 27 туров команда из Северной Столицы набрала 58 очков и стала недосягаемой для потерпевшего поражение "Локомотива". Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз. Помимо этого "Зенит" является

единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

В честь победы петербургской команды в городе зажгли Ростральные колонны, а также украсили "Газпром-Арену" золотым светом.

Видео: instagram.com/artem.dzyuba/