В честь чемпионства "Зенита" в Петербурге зажгли Ростральные колонны

"Зенит" набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаем для конкурентов.

В Петербурге в честь чемпионства "Зенита" зажгли Ростральные колонны. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

В субботу, "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" и набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ, став недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива".

Награждение клуба с Невы состоится 12 мая после игры с московским "ЦСКА". Благодаря успешному выступлению в РПЛ "Зенит" получил путевку в "Лигу чемпионов"и в следующем сезоне сыграет в главном клубном турнире континента.

Ранее мы писали о двух уникальных достижениях, которые уставновили тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак и форвард Александр Кокорин.



Видео: Piter.TV

Фото: ФК "Зенит"