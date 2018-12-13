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В честь чемпионства "Зенита" в Петербурге зажгли Ростральные колонны

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"Зенит" набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаем для конкурентов.

В Петербурге в честь чемпионства "Зенита" зажгли Ростральные колонны. Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

В субботу, "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" и набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ, став недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива".
Награждение клуба с Невы состоится 12 мая после игры с московским "ЦСКА". Благодаря успешному выступлению в РПЛ "Зенит" получил путевку в "Лигу чемпионов"и в следующем сезоне сыграет в главном клубном турнире континента.

Ранее мы писали о двух уникальных достижениях, которые уставновили тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак и форвард Александр Кокорин.

Видео: Piter.TV
Фото: ФК "Зенит"

 

Теги: зенит, ростральные колонны, рпл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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