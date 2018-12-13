Сергей Семак стал первым в истории, кто выиграл РПЛ и как игрок, и как тренер

Сергей Богданович выиграл золото в своем первом сезоне в качестве тренера "Зенита"

Наставник петербургского "Зенит" Сергей Семак установил уникальное достижение для российского футбола. Специалист стал первым в истории чемпионата РПЛ, кто выиграл золотые медали и как игрок, и как тренер. Об этом сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Семак выступал в составе "Зенита" с 2010 по 2013 год и дважды выигрывал с ним Премьер-лигу. В мае 2019-го Сергей Богданович был назначен на пост главного тренера клуба и досрочно привел его к золотым медалям.

После 27 туров команда из Северной Столицы набрала 58 очков и стала недосягаемой для потерпевшего поражение "Локомотива". Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз. Помимо этого "Зенит" является

единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Фото: ФК "Зенит"