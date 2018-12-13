Кокорин стал чемпионом, сидя в СИЗО

Зенит стал недосягаем для всех остальных клубов РПЛ.

Журналист "Эхо Москвы" Дмитрий Таралов поздравил петербургский "Зенит" с чемпионством и отметил необычное достижение нападающего "сине-бело-голубых" Александра Кокорина.

Кокорин - первый футболист в истории России, который стал чемпионом в СИЗО,

– написал Таралов

Напомним, что "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и набрал 58 очков в турнирной таблице РПЛ, став недосягаемым для потерпевшего поражение "Локомотива".

Форвард "сине-бело-голубых" находится в СИЗО в связи со скандалом, который случился в октябре 2018 года. По решению Пресненского суда спортсмен пробудет в СИЗО до 25 сентября.

Фото: ФК "Зенит"