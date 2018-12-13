"Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ

Несмотря на то, что матч в Грозном не завершился победой, Петербург ждёт праздник.

"Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и набрал 58 очков в турнирной таблице РПЛ. В параллельном матче "Локомотив" уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 2:0 и потерял все шансы догнать петербургский клуб в гонке за чемпионство. По итогам 27 туров подопечные Сергея Семака досрочно выиграли золотые медали Премьер-Лиги. Это произошло впервые с 2015 года.

Награждение клуба с берегов Невы состоится 12 мая после домашней игры с московским ЦСКА. Благодаря успешному выступлению в РПЛ "Зенит" получил путевку в Лигу чемпионов и в следующем сезоне сыграет в главном клубном турнире континента.

Фото: официальная страница ФК "Зенит" / ВКонтакте