Российский футбол выходит из зимней спячки

Первый футбольный матч после долгого зимнего перерыва пройдет 27 февраля 2026года.

Самое время порадоваться всем поклонникам Российской Премьер-Лиги (РПЛ), ведь до долгожданного возвращения футбольных матчей остаются считанные дни. Календарь четырёх туров Мир РПЛ сезона 2025/26 после зимнего перерыва опубликован на официальном сайте РПЛ.

Стартовый свисток первого матча после зимнего перерыва прозвучит 27 февраля в 19:30. Откроет девятнадцатый тур РПЛ матч, в котором сыграют команды из Санкт-Петербурга и Калининграда. Ожесточенная борьба за первые места в турнирной таблице пройдет в Санкт-Петербурге на Газпром Арене.

На данный момент "Зенит" занимает второе место, уступая лишь "Краснодару". Однако соперники из Калининграда в этом сезоне тоже показывают свой характер. "Балтика" находится на пятой строчке турнирной таблицы и отстает от петербургской команды всего на 4 очка. Сейчас обе команды усердно тренируются на сборах, проводят товарищеские матчи. Нашим спортсменам нужно решительно настраиваться на победу, а всем болельщикам футбола на скорейшее возвращение чемпионата России!

Фото: PxHere